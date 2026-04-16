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16.04.2026 06:31:29
Right On: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Right On hat sich am 14.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei -3,72 JPY. Ein Jahr zuvor waren 9,69 JPY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Right On in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 41,31 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,37 Milliarden JPY im Vergleich zu 9,16 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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