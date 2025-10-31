|
31.10.2025 06:31:28
Right Season Investments stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Right Season Investments hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Right Season Investments ein Ergebnis je Aktie von 0,020 CAD vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 116,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,0 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren -0,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Der Verlust je Aktie belief sich für das Geschäftsjahr auf 0,050 CAD. Im Vorjahr lag der Verlust mit 0,050 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.
Der Jahresumsatz wurde auf 0,75 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem -0,43 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
