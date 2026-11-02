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Henkel vz. Aktie

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WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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03.11.2026 00:00:00

Right-Sized Paper Mailers: Heißsiegel­beschichtung ermöglicht passgenaue Papier­versandtaschen

Papierbasierte Versandtaschen etablieren sich zunehmend im E-Commerce als leichte, flexible und strapazierfähige Verpackungslösung. Sie bestehen aus hochfestem Kraftpapier und bieten hervorragenden Schutz, während sie gleichzeitig dazu beitragen, das Verpackungsgewicht und den Materialverbrauch zu reduzieren. Heißsiegelbare Beschichtungen sind ein entscheidender Faktor für diese Entwicklung. Sie werden vom Verpackungshersteller auf das Substrat aufgebracht und ermöglichen es E-Commerce-Unternehmen, Versandtaschen in automatisierten Prozessen direkt aus Rollenware herzustellen. Das Papier wird exakt auf die Größe des Produkts zugeschnitten und anschließend per Heißsiegelung sicher verschlossen. Henkel Adhesive Technologies hat für diese Anwendung Aquence HS 2819 RE entwickelt. Die Beschichtung ermöglicht eine zuverlässige Versiegelung von Papier, ist recycling-kompatibel und auf die Anforderungen moderner E-Commerce-Prozesse ausgelegt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
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30.10.26 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 Henkel vz. Neutral UBS AG
29.10.26 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
29.10.26 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
19.10.26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
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