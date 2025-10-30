|
Rigol Technologies A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Rigol Technologies A hat am 27.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 CNY gegenüber 0,270 CNY im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 242,4 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rigol Technologies A einen Umsatz von 225,7 Millionen CNY eingefahren.
