Rigol Technologies A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Rigol Technologies A hat am 20.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,12 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,020 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 231,6 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 167,8 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at