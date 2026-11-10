Rikei mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Rikei hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,09 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 8,43 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 3,75 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 3,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,64 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at