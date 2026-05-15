Rikei stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Rikei hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 40,46 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 29,61 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,27 Prozent auf 6,26 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 49,37 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Rikei ein EPS von 43,74 JPY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 4,33 Prozent auf 19,54 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 18,73 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at