Rikei stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Rikei hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Rikei hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8,43 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 10,31 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,82 Prozent zurück. Hier wurden 3,64 Milliarden JPY gegenüber 4,32 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at