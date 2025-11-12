Riken Keiki: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Riken Keiki hat am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 43,73 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 28,85 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Riken Keiki im vergangenen Quartal 13,44 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Riken Keiki 12,69 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at