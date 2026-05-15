Riken Keiki legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Riken Keiki lud am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 73,67 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 40,21 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Riken Keiki im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14,31 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 13,09 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 217,32 JPY gegenüber 172,10 JPY im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Riken Keiki in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 12,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 55,21 Milliarden JPY im Vergleich zu 49,04 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at