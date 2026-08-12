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12.08.2026 06:31:29
Riken Keiki legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Riken Keiki hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 53,14 JPY, nach 46,55 JPY im Vorjahresvergleich.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15,20 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Riken Keiki einen Umsatz von 13,55 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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