Riken Keiki stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Riken Keiki hat am 12.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Riken Keiki hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 62,36 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 43,73 JPY je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,84 Prozent auf 16,11 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,44 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at