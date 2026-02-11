Riken Keiki zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Riken Keiki hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 53,37 JPY. Im letzten Jahr hatte Riken Keiki einen Gewinn von 54,92 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 13,90 Milliarden JPY gegenüber 12,01 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at