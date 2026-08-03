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03.08.2026 06:31:29
Riken Technos öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Riken Technos hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 59,87 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 28,96 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 35,16 Milliarden JPY gegenüber 32,68 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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