Riken Technos stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Riken Technos hat am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 52,13 JPY. Im letzten Jahr hatte Riken Technos einen Gewinn von 46,91 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Riken Technos im vergangenen Quartal 33,68 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Riken Technos 32,49 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at