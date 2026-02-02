|
02.02.2026 06:31:29
Riken Technos stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Riken Technos hat am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS lag bei 52,13 JPY. Im letzten Jahr hatte Riken Technos einen Gewinn von 46,91 JPY je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite hat Riken Technos im vergangenen Quartal 33,68 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Riken Technos 32,49 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!