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02.11.2026 06:31:29
Riken Technos stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Riken Technos hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 73,14 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 39,67 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Riken Technos in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 37,35 Milliarden JPY im Vergleich zu 32,89 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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