Riken Vitamin mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Riken Vitamin hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 64,16 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Riken Vitamin 61,16 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,07 Prozent auf 25,13 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at