Riken Vitamin präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Riken Vitamin äußerte sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 46,21 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Riken Vitamin noch ein Gewinn pro Aktie von 51,87 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 25,06 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 24,01 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at