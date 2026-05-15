Riken Vitamin stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Riken Vitamin hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 37,44 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Riken Vitamin 117,91 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Riken Vitamin im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23,80 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 22,73 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 238,19 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 310,08 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Riken Vitamin mit einem Umsatz von insgesamt 96,30 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 95,58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,75 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at