Riley Resources legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Riley Resources hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,02 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,110 CAD. Im Vorjahr waren -0,020 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at