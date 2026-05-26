Rimbunan Sawit Berhad hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Rimbunan Sawit Berhad hat am 25.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 17,40 Prozent auf 129,1 Millionen MYR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 156,3 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at