Rimbunan Sawit Berhad informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Rimbunan Sawit Berhad hat am 25.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 161,9 Millionen MYR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rimbunan Sawit Berhad einen Umsatz von 146,9 Millionen MYR eingefahren.

