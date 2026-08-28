Rimbunan Sawit Berhad zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Rimbunan Sawit Berhad hat am 27.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Umsatz lag bei 172,4 Millionen MYR – das entspricht einem Zuwachs von 10,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 155,5 Millionen MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at