Rimoni Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Rimoni Industries hat am 25.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 1,00 ILS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rimoni Industries 1,15 ILS je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,65 Prozent auf 47,5 Millionen ILS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 46,8 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at