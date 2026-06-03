Rimoni Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Rimoni Industries präsentierte am 31.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 ILS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rimoni Industries ein EPS von 1,30 ILS je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Rimoni Industries im vergangenen Quartal 45,1 Millionen ILS verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rimoni Industries 46,6 Millionen ILS umsetzen können.

Redaktion finanzen.at