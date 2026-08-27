Rimoni Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Rimoni Industries präsentierte in der am 25.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,84 ILS gegenüber 1,19 ILS je Aktie im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 14,63 Prozent auf 39,5 Millionen ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 46,2 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at