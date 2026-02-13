A&D Aktie
WKN: 345628 / ISIN: JP3160130005
|
13.02.2026 22:15:20
Ring cuts surveillance firm ties amid Super bowl ad outcry
Amazon's doorbell camera producer Ring has ended their partnership with Flock Safety, a tech surveillance company, as the two firms face a backlash over privacy. The trigger? A Super bowl commercial about a lost dog.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!