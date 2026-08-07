Ring Energy: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Ring Energy hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,100 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 104,7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 82,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at