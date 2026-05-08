Ring Energy gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Ring Energy hat am 06.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,06 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 73,7 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 6,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 79,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at