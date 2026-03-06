|
Ring Energy: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Ring Energy hat am 04.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Ring Energy im vergangenen Quartal 66,9 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ring Energy 83,4 Millionen USD umsetzen können.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,170 USD. Im Vorjahr waren 0,340 USD je Aktie erzielt worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,15 Prozent auf 307,18 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 366,33 Millionen USD in den Büchern gestanden.
