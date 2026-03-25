Bell Aktie
WKN DE: A2AHC2 / ISIN: CH0315966322
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26.03.2026 00:00:00
Ring the bell: Could Singapore be a victim of its own S-Reit success?
What’s in the pipeline of new Reit listings is a welcome sign. But SGX’s deeper challenge is far harder to solveWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Bell AG
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24.03.26
|SPI-Titel Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bell-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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17.03.26
|SPI-Papier Bell-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bell von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
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10.03.26
|SPI-Titel Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bell von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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03.03.26
|SPI-Papier Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bell von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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24.02.26
|SPI-Wert Bell-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bell-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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17.02.26
|SPI-Papier Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bell-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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12.02.26
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12.02.26
|SPI aktuell: SPI zum Start in Grün (finanzen.at)
Analysen zu Bell AG
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