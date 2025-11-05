|
RingCentral A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
RingCentral A hat am 03.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen EPS wurden 0,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RingCentral A -0,090 USD je Aktie eingenommen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,91 Prozent auf 638,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 608,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
