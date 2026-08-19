RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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19.08.2026 14:52:01
RingCentral CFO Sells 3,437 Shares After Stock's 116% Rise
Vaibhav Agarwal, Chief Financial Officer of RingCentral, Inc. (NYSE:RNG), disposed of 3,437 shares of Class A Common Stock on Aug. 17 and Aug. 18, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($64.77); post-transaction value based on Aug. 18, 2026, market close ($65.19).RingCentral is a cloud communications platform provider with a $5.4 billion market capitalization, 7,378 employees, and TTM revenue of $2.6 billion. The company has demonstrated strong growth momentum, with a one-year stock price appreciation of 115.5%, reflecting investor confidence in its market position and execution. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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