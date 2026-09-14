Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
|
14.09.2026 18:57:56
RingCentral's Chief Accounting Officer Sells 4,172 Company Shares Amid a 119% One-Year Stock Surge
Tarun Arora, Chief Accounting Officer at RingCentral, Inc. (NYSE:RNG), sold 4,172 shares of Class A Common Stock on September 9, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($70.36); post-transaction value based on September 09, 2026 market close ($69.64).
RingCentral is a leading cloud-based communications platform provider with a market cap of $6 billion. The company has demonstrated strong momentum, with a one-year stock price appreciation of 119.27%, reflecting investor confidence in its unified communications and contact center market position.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Surge Holdings Inc Registered Shs
Analysen zu Surge Holdings Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!