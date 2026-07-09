Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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09.07.2026 08:25:38
Ringen um Werksschließungen und Stellenabbau bei VW
Der Volkswagen-Aufsichtsrat trifft sich am Donnerstag, um über die Zukunft des Wolfsburger Konzerns mit seinen rund 670.000 Mitarbeitern weltweit zu beratenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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