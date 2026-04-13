RINGER HUT gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

RINGER HUT lud am 10.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 35,80 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RINGER HUT ein EPS von 10,83 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,60 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 0,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,63 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 66,67 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 37,38 JPY je Aktie generiert.

Das vergangene Geschäftsjahr hat RINGER HUT mit einem Umsatz von insgesamt 45,08 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 43,79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,94 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at