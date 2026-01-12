RINGER HUT hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

RINGER HUT ließ sich am 09.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat RINGER HUT die Bilanz zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 11,15 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 13,93 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,08 Milliarden JPY – ein Plus von 1,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RINGER HUT 10,93 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at