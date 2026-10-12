RINGER HUT stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

RINGER HUT ließ sich am 09.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat RINGER HUT die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 12,53 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RINGER HUT 7,32 JPY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat RINGER HUT 11,87 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,29 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at