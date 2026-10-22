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22.10.2026 06:31:29
Ringkjobing Landbobank Bearer and-or registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Ringkjobing Landbobank Bearer and-or registered hat sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 26,07 DKK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 23,82 DKK je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,35 Milliarden DKK – ein Plus von 13,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ringkjobing Landbobank Bearer and-or registered 1,19 Milliarden DKK erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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