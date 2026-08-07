Ringkjobing Landbobank Bearer and-or registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ringkjobing Landbobank Bearer and-or registered hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 25,94 DKK gegenüber 22,44 DKK je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 1,31 Milliarden DKK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,27 Milliarden DKK umgesetzt.

Experten hatten einen Gewinn von 24,91 DKK je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 1,06 Milliarden DKK erwartet.

Redaktion finanzen.at