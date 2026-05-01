Ringkjobing Landbobank Bearer and-or registered präsentierte Quartalsergebnisse

Ringkjobing Landbobank Bearer and-or registered hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 23,63 DKK. Im Vorjahresviertel hatte Ringkjobing Landbobank Bearer and-or registered 23,72 DKK je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,97 Prozent zurück. Hier wurden 1,26 Milliarden DKK gegenüber 1,30 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at