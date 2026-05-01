|
01.05.2026 06:31:29
Ringkjobing Landbobank Bearer and-or registered präsentierte Quartalsergebnisse
Ringkjobing Landbobank Bearer and-or registered hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 23,63 DKK. Im Vorjahresviertel hatte Ringkjobing Landbobank Bearer and-or registered 23,72 DKK je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,97 Prozent zurück. Hier wurden 1,26 Milliarden DKK gegenüber 1,30 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!