Ringkjobing Landbobank Bearer and-or registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ringkjobing Landbobank Bearer and-or registered präsentierte in der am 04.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 22,88 DKK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ringkjobing Landbobank Bearer and-or registered ein EPS von 20,71 DKK je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 1,23 Milliarden DKK – das entspricht einem Abschlag von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,29 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 22,04 DKK prognostiziert, während sie den Umsatz bei 1,01 Milliarden DKK gesehen hatten.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 92,86 DKK ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 88,14 DKK je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 4,99 Milliarden DKK – das entspricht einem Minus von 6,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5,31 Milliarden DKK in den Büchern gestanden hatten.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 93,19 DKK sowie einen Umsatz von 4,08 Milliarden DKK prognostiziert.

Redaktion finanzen.at