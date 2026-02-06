|
06.02.2026 06:31:28
Ringkjobing Landbobank Un: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Ringkjobing Landbobank Un hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,36 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,300 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Ringkjobing Landbobank Un im vergangenen Quartal 191,7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ringkjobing Landbobank Un 184,7 Millionen USD umsetzen können.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,40 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 2,00 Prozent auf 770,23 Millionen USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 754,85 Millionen USD gelegen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.