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01.05.2026 06:31:29
Ringkjobing Landbobank Un hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Ringkjobing Landbobank Un hat am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ringkjobing Landbobank Un ein EPS von 0,330 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ringkjobing Landbobank Un im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 197,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 183,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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