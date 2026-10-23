Ringkjobing Landbobank Un: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ringkjobing Landbobank Un lud am 21.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,40 USD gegenüber 0,370 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 207,9 Millionen USD – ein Plus von 11,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ringkjobing Landbobank Un 186,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at