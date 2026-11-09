Rinko: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Rinko hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 19,78 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 93,87 JPY je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,56 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rinko einen Umsatz von 3,42 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at