Rinko: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Rinko ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Rinko die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 93,87 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 13,34 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 3,42 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rinko 3,27 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at