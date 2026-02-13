|
Rinnai: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Rinnai hat am 12.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es stand ein EPS von 83,77 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rinnai noch ein Gewinn pro Aktie von 75,23 JPY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 122,98 Milliarden JPY – ein Plus von 2,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rinnai 120,20 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
