Rinnai stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Rinnai hat am 12.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 835,0 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 0,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 839,9 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,340 USD gegenüber 0,280 USD je Aktie im Vorjahr.

Rinnai hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 3,12 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 3,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at