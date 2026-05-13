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13.05.2026 06:31:29
Rinnai: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Rinnai hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 62,42 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rinnai 48,44 JPY je Aktie eingenommen.
Rinnai hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 131,00 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 128,00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 259,96 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 209,66 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 470,39 Milliarden JPY – ein Plus von 2,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Rinnai 460,32 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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